RMC Sport - Caos PSG: da Mbappé e Mendes, i motivi dello scontro Campos-Al Khelaifi

Stando a quanto riporta RMC Sport ci sono nervi tesi in casa PSG, con Luis Campos e il presidente Al-Khelaïfi a quanto pare ai ferri corti. Il pomo della discordia principale è ovviamente la situazione legata a Kylian Mbappé, che è in scadenza di contratto nel 2024 e ha rifiutato il rinnovo con i parigini. Al-Khelaïfi voleva che Campos facesse pressioni sul numero 7 ed il suo entourage, senza però trovare nel dirigente una spalla adatta a gestire la situazione.

Altro punto critico è quello che riguarda l'influenza del super agente Jorge Mendes sulle operazioni entrata del club parigino: negli ultimi due anni sono ben cinque, Ugarte, Vitinha, Asensio, Ndour e Sanches, i calciatori della galassia Mendes che hanno firmato per il PSG. A questi si può aggiungere anche Goncalo Ramos, mentre il procuratore portoghese ha fatto da intermediario per le operazioni Soler, Ruiz e Kang-In Lee: Al-Khelaïfi non vedrebbe di buon occhio l'influenza del super-agente sul suo spogliatoio.

Al netto di queste situazioni ed incomprensioni i giornalisti di RMC assicurano che l'epilogo della telenovela Mbappé sarà determinante per il futuro di Campos, con il PSG che si sta già muovendo dietro le quinte per trovare un sostituto.