Sky Sport DE - Affare Thuram: il giocatore avrebbe chiesto anche 10 milioni di euro alla firma

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcus Thuram, dopo aver detto no al PSG, ha rifiutato anche l'offerta del Lipsia e dunque tutto fa pensare che la sua futura squadra dopo l'addio al Borussia Mönchengladbach sarà il Milan. A riferirlo è Sky Sport DE che aggiunge che l'attaccante si muoverà a costo zero in quanto è in scadenza di contratto, ma l'attaccante francese, oltre allo stipendio, avrebbe chiesto anche dieci milioni di euro alla firma.