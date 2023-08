Spagna, Rubiales senza vergogna: "Non mi dimetto"

Luis Rubiales non si dimette. Il presidente della RFEF ha appena comunicato la volontà di non dimettersi, a differenza di quanto riportato nelle ultime ore da tutti i media spagnoli: "È arrivato il momento di dire qualcosa. Credete che quel bacio consensuale sia un motivo valido per la caccia che mi stanno dando? È così grave da farmene andare? Io non mi dimetto, io non mi dimetto, io non mi dimetto!", ha dichiarato il numero uno della Federcalcio spagnola in conferenza stampa.

Rubiales ha ricostruito così il tanto discusso bacio dato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale: "Chiunque guardi il video capirà che di fronte a 80.000 persone, inclusa la mia famiglia, il desiderio che avrei potuto avere in quel bacio era lo stesso che avrei potuto avere dando un bacio a una delle mie figlie. Pertanto, non c'è desiderio e non c'è posizione di dominio, anche se così è stato rappresentato dai media. Sia quelli che omaggiano Tebas sia il falso femminismo. È stato un bacio spontaneo, reciproco ed euforico. E, soprattutto, consensuale. Questa giocatrice ha sbagliato un rigore. Ho un ottimo rapporto con tutte le giocatrici; siamo stati una famiglia per più di un mese. Abbiamo avuto momenti molto affettuosi durante il Campionato del Mondo. Le ho detto: 'Non piangere, dovresti essere orgogliosa'. Nel momento in cui è apparsa Jenni, mi ha sollevato da terra, mi ha preso dai fianchi. Siamo quasi caduti e mentre ci alzavamo, ci siamo abbracciati e ho detto: 'Dimentica il rigore, non avremmo vinto il Campionato del Mondo senza di te', Lei ha detto che ero fantastico, e ho detto: 'Un piccolo bacio?'. Poi sono iniziate le pressioni, il silenzio della giocatrice e una dichiarazione che non riesco a capire. Qui sta avvenendo un assassinio sociale, mi stanno accusando di aver ucciso. Come spagnoli, dobbiamo analizzare dove stiamo andando. Essere campioni del mondo è la cosa più grande nel calcio. Abbiamo lottato duramente per questo".