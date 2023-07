Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

L'edizione odierna di Sport titola così : “Conto alla rovescia per Arda Guler”. Il giocatore e il presidente del Fenerbahçe si riuniranno per decidere il suo futuro. Barcellona in pole per assicurarsi le sue prestazioni, Laporta dichiara: "Lo chiedono tutte le big d'Europa"