Sport - Il Barcellona deve vendere, Coutinho in uscita: ci pensano Inter, Milan e Leicester

Il Barcellona deve fare i conti con alcuni problemi finanziari e in questa sessione di mercato sarà costretto a decurtare il proprio monte ingaggi. Philippe Coutinho è uno degli indiziati numero uno per una cessione e, secondo Sport, le pretendenti non mancherebbero. Tra queste - si legge - ci sono anche Inter e Milan, che l'avrebbero già fatto sapere al sodalizio blaugrana. Con loro, dalla Premier League, anche il Leicester.