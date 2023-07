MilanNews.it

L'edizione odierna di Sport titola così questa mattina: "Arda Guler vuole il Barça”. Il club blaugrana spera di ricevere a breve l'ok definitivo per la firma del giocatore turco. Si fermerebbe un anno in più al Fenerbahçe, ma il Barcellona vorrebbe mettere una clausola per averlo già a gennaio.