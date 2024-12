Tah dirà addio? L'AD del Leverkusen: "Sa quanto lo stimiamo, siamo in dialogo..."

vedi letture

Il Bayer Leverkusen ce l'ha fatta. Eliminato il Bayern Monaco (1-0) agli ottavi di Coppa di Germania e volate ai quarti, le Aspirine si godono il successo, che conferma per altro l'imbattibilità negli ultimi cinque incroci con i colossi bavaresi: "Abbiamo qualità, mentalità e la forza per risolvere anche le situazioni difficili", si è pavoneggiato l'amministratore delegato del club tedesco Simon Rolfes ai microfoni di Sky Sports DE.

Una prova che il Leverkusen abbia ritrovato la via maestra dopo un inizio difficile? "Sì, sicuramente. Lo abbiamo visto anche nelle partite della settimana scorsa. Avevamo una grinta diversa, una determinazione maggiore, una cattiveria in più nel difendere fino all'ultima seconda. Ci era un po' mancata. Abbiamo perso solo una partita in Bundesliga, ma abbiamo lasciato scappare qualche punto che sarebbe stato evitabile. La partita di oggi è importante. È una gara secca contro l’attuale capolista. Ci dà una grande forza", ha commentato il dirigente del Bayer.

Discorso interessante invece il futuro di Jonathan Tah, che al momento non ha ancora trovato un accordo con il club per il rinnovo e senza a fine stagione andrà via a costo zero: "Abbiamo sempre un dialogo aperto e onesto. È un giocatore importante per noi e anche lui sa che lo stimiamo molto. Non è un fattore importante solo in campo, ma anche nello spogliatoio. Siamo felici che sia con noi".