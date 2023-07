The Athletic - Manchester United, prima di Onana tentativo per Maignan: il Milan ha chiesto 100 milioni

Il Manchester United ha chiuso l'arrivo dall'Inter di André Onana, ma il portiere camerunense non è stato il primo obiettivo degli inglesi per la porta: i Red Devils hanno infatti fatto prima un tentativo per Mike Maignan, incontrando anche i dirigenti del Milan a maggio, ma il francese è stato ritenuto troppo costo visto che la richiesta del Diavolo è stata di 100 milioni di euro.