Valencia, Musah è tornato ad allenarsi in gruppo

Il Valencia è in Svizzera e si sta allenando sui campo dell'FC Abtwil-Engelburg. Nella seduta d questa mattina c'è stato il rientro in gruppo di Yunus Musah che ha dunque recuperato dal fastidio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori nell'allenamento di ieri pomeriggio. La sua assenza non era dunque legata al mercato. Lo riferisce Superdeporte.