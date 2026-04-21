Youth League, Real Madrid campione d’Europa: battuto il Club Brugge ai rigori
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La Youth League 2025/2026 è stata vinta dai baby Blancos, ai rigori, ai danni del Club Brugge. 1-1 il risultato nei novanta minuti, con il Real che è passato in vantaggio con il gol di Jacobo Ortega nel primo tempo ed è stato raggiunto dai belgi del Brugge con Tobia Jensen. Arrivati dunque alla lotteria dei rigori, sono gli spagnoli a conquistare la coppa, la seconda della loro storia dopo quella del 2019/2020.
IL TABELLINO DEL MATCH
CLUB BRUGGE-REAL MADRID 1-1 (2-4 d.c.r)
23' Ortega
64' Jersen
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