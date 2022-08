Buona la prima. Sorprese Rebic e Brahim. Mercato...

MilanNews.it

Tre punti importanti per iniziare bene il campionato col tricolore sul petto. Le gare con l'Udinese sono sempre ostiche e quella di ieri poteva riservare sgambetti. La squadra di Pioli non è stata perfetta per 90 minuti, ma la strada è davvero quella giusta.

Stonano un po' i due gol presi, gli stessi subiti nelle ultime 11 gare dello scorso campionato. Anche ieri, come successo un paio di volte nelle amichevoli estive, una rete presa all'inizio: questo deve alzare l'attenzione sugli approcci alle prossime gare. Ma siamo all'inizio e la squadra troverà il suo equilibrio.

Là davanti Leao sottotono, mentre hanno sorpreso Rebic (già tra i migliori nel pre campionato) e Brahim Diaz.

Il primo, se continuasse con la testa giusta, potrebbe davvero diventare un nuovo acquisto per Pioli, soprattutto per alzare il fatturato realizzativo: due gol, gli stessi realizzati nello scorso intero campionato.

Il secondo forse è entrato subito in condizione perchè è un peso leggero, ma ha dato una prima risposta importante agli acquisti di Adli e De Ketelaere. Il belga nei 20 minuti di gioco ha fatto già capire la grande qualità.

Fa specie, poi, vedere entrare lui e gente come Origi e Giroud: finalmente là davanti c'è grande assortimento e molteplici possibilità per Mister Pioli.

Inconcepibili le proteste di Marino e Sottil sul rigore dato al Milan: Calabria viene letteralmente travolto, di che parliamo?!

Sul fronte mercato, c'è attesa per i due innesti che servono alla squadra: il centrale e il centrocampista.

Tra mille indiscrezioni, previsioni e paure, c'è anche l'ipotesi che il Milan rimanga così: è vero che nella passata stagione ha vinto e la dirigenza ha avuto ragione, ma le due pedine sono fondamentali per completare e migliorare la rosa.

Sul tema, lo scorso 5 agosto Mister Pioli è stato chiaro: "Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista".

La coperta dietro è corta: serve un'alternativa, se possibile forte sul gioco aereo.

In mezzo invece serve un acquisto di livello, che nelle rotazioni possa fare il terzo titolare con Tonali e Bennacer.

Infine, non va sottovalutata la notizia del rinnovo di Tomori: giocatore davvero forte, che ha sposato nuovamente il progetto Milan senza ricatti o battaglie del grano, come Theo Hernandez aveva fatto a febbraio. Segno che chi vuole, rinnova, senza rendere il tutto una telenovela.