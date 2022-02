La squadra fa fatica. In classifica mancano 6 punti per 3 episodi 'storici'. Derby spartiacque.

MilanNews.it

Il momento rossonero è sicuramente complicato: la squadra di Pioli è scarica da un punto di vista fisico e mentale.

Le prestazioni contro Salernitana e Udinese devono far riflettere. Il Milan brillante di inizio stagione sembra davvero lontano: le gambe vanno meno, la formazione in campo è statica e molto prevedibile. Anche per quanto riguarda la testa, sembra non esserci il sacro fuoco che la posizione in classifica non dovrebbe far mancare. Anche Mister Pioli, evidentemente, non è esente da colpe.

Tra gli appunti sparsi delle ultime gare, leggiamo diverse cose che non vanno. Tomori da due partite è delegato a curare a persona due giganti come Djuric prima e Beto poi, compito che per altezza sarebbe più adatto a Romagnoli. Kessie post Coppa d'Africa fa troppa fatica. Brahim Diaz da mesi è spesso l'uomo in meno: se non c'è un sostituto in rosa, un modulo alternativo lo si può trovare.

Mentre se non arrivano palle negli ultimi 16 metri a Giroud, di fatto lo si perde.

La gara di martedì in Coppa Italia può rappresentare uno spartiacque importante per il morale e la consapevolezza, anche in chiave campionato. Un risultato positivo cancellerebbe le tossine e potrebbe dare una bella spinta per le ultime 11 partite, a cominciare da quella col Napoli. Viceversa, va da sè, se a fare risultato fosse l'Inter allora sarebbe un toccasana per i nerazzurri e un ulteriore colpo dalle parti di Milanello.

In tutto questo, non possiamo non aprire il capitolo arbitrale. Con quello di venerdì sono già 3 i macro episodi che colpiscono la squadra di Pioli. Non si tratta di casi normali, che possono capitare, che si possono interpretare. Ma di 3 episodi clamorosi che oggi penalizzano terribilmente la classifica del Milan.

Manca un punto per l'incredibile fuorigioco geografico fischiato a Giroud (a terra) contro il Napoli.

Ne ballano addirittura 3 per il fischio di Serra, del quale ha parlato tutto il mondo.

Come se non bastasse, ecco un gol di braccio convalidato nell'epoca del Var.

Tre fatti quasi storici nella loro unicità.

Il risultato è che in classifica ai rossoneri mancano 6 punti: oggi parleremmo di una situazione molto diversa e di uno scudetto quasi cucito sul petto. E basta raccontare che gli episodi alla fine dell'anno si compensano: questi per il Milan hanno un peso specifico clamoroso. Il danno è irreparabile.