Milan primo, che lotta! Situazione Leao. L’ordine di priorità per Botman e Sanches. Soldi freschi da sponsor

Al termine di una giornata di campionato stranissima, in cui nessuna delle prime tre in classifica è riuscita a vincere, il Milan si trova al primo posto in solitaria a dodici giornate dal termine. Sarà lotta fino alla fine, conterà ogni singolo dettaglio per questo rush finale, e senza una squadra dominante vincerà chi sbaglierà meno.

Lo stop di Salerno non va dimenticato, anzi dovrà servire da lezione. Ma il Milan fin troppe volte ha dovuto soffrire e perdere punti con squadre in zona salvezza. E’ lo step ulteriore che chiede mister Stefano Pioli ai suoi giocatori, di avere sempre la soglia dell’attenzione altissima. Tuttavia il 2-2 dell’Arechi appartiene già al passato, a Milanello hanno voltato pagina e ora si chiede una reazione decisa con l’Udinese nel match di venerdì, contro una squadra storicamente rognosa.

Sospiro di sollievo e qualche preoccupazione in meno per Rafael Leao dopo che il Tas si è espresso sul caso Sporting. La squadra portoghese dovrà essere risarcita di 20 milioni di euro (interessi inclusi) per la rescissione unilaterale del contratto da parte dell’attaccante prima del trasferimento al Lille nel 2018. La novità sta nel fatto che non sarà il giocatore a pagare la cifra, bensì dovrà essere il Lille. Il Tas di Losanna ha praticamente ribaltato la sentenza del tribunale sportivo portoghese che precedente aveva condannato il giocatore a risarcire lo Sporting. Per il rinnovo invece non ci saranno intoppi. Rafa rinnoverà fino al 2026 a 4,5 mln nei prossimi giorni.

Il Milan prosegue nei contatti per gli acquisti estivi. Maldini e Massara hanno stabilito delle priorità per l’estate e al primo posto c’è Sven Botman, al momento quello più vicino e più “sicuro”. Per Sanches resta il grande interesse e la voglia di prenderlo ma le trattative non sono ancora nella fase calda. Si proverà a trovare una soluzione nelle prossime settimane. Attenzione anche all’attaccante perché il Milan vorrebbe fare un giocatore anche in quel ruolo.

Il 14 febbraio, una settimana fa, annunciavamo da queste colonne l’arrivo di un nuovo importante sponsor di maglia. Ieri è arrivata l’ufficialità e la conferma: il Milan si è legato a Wefox per i prossimi anni, e presenterà già da venerdì prossimo contro l’Udinese il primo Back-of-Shirt Partner nella storia del cub. La scritta Wefox sarà posizionata sul retro della maglia, sotto al numero dei giocatori. Una partnership innovativa, che porterà nelle casse della società dai 6 agli 8 mln all’anno, e consentirà di aumentare i ricavi nonostante si stia vivendo un periodo di crisi con la pandemia. Valore aggiunto al lavoro svolto da Gazidis e i suoi collaboratori.