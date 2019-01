ESCLUSIVA MN - Bellanova, prima il rinnovo con il Milan e poi la firma con il Bordeaux: cifre e dettagli dell'affare

Come vi avevamo già anticipato (clicca QUI e QUI per leggere le nostre anticipazioni), nonostante il tentativo di inserimento nell'affare Piatek come possibile contropartita tecnica, Raoul Bellanova firmerà in questa settimana con il Bordeaux e si trasferirà a titolo definitivo a partire da luglio in Francia. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, c'è una novità in quest'affare: il Milan, infatti, avrebbe concordato con l'entourage del giocatore e con i Girondini di rinnovare il contratto del classe 2000 (originariamente in scadenza a giugno del 2019) di un anno per non perderlo in estate a parametro zero. Il club della Ligue 1, quindi, corrisponderà al Milan un indennizzo intorno al milione di euro più bonus. Inoltre, dovrebbe essere inserito nell'operazione una percentuale (tra il 5 e il 10%) sull'eventuale futura rivendita del giovane talento. Milan e Bellanova, due strade che si separeranno a breve, ma venendosi incontro reciprocamente.