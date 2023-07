esclusiva mn - Biffi: "Colombo deve giocare, come tutti i giovani. E' un talento naturale"

Tra i nomi caldi del mercato rossonero c'è anche quello del giovane centravanti classe 2002 Lorenzo Colombo, rientrato dal prestito al Lecce e partito per gli Stati Uniti con il resto del gruppo per giocarsi le suo carte sotto gli occhi di Stefano Pioli. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Andrea Biffi, ex tecnico di Colombo nelle giovanili rossonere. Le sue parole.

Raccontaci del giovanissimo Colombo…

“Qualcosa di impressionante, davvero. Corsa, tecnica, uno strappo senza eguali”.

In quale ruolo era solito schierarlo?

“Io ne notai subito le doti offensive. Lo schieravo negli Under 8 nelle posizioni avanzate. Io sono stato il primo ad averlo e vi racconto questo…”.

Prego.

“Mauro Bianchessi me lo fece immediatamente notare: Lorenzo avrebbe fatto strada, era un fiore all’occhiello del nostro Settore Giovanile. Il tempo non gli ha dato torto”.

Ora Colombo è in ritiro con il Milan, ma non è certa la sua permanenza. Un consiglio che ti sentiresti di dargli?

“Lorenzo, come tutti i giovani, deve giocare, non può essere relegato alla panchina. Io gli consiglio di andare altrove, per poter acquisire minutaggio, continuare il suo percorso di crescita e, un giorno, tornare al Milan più forte di prima”.

Sotto quali aspetti deve ancora migliorare?

“Per me tecnicamente è un talento naturale, poi ovvio: si può sempre migliorare, in qualsiasi fase della carriera; figuriamoci nella sua! Io mi auguro che possa incontrare un allenatore che punti con convinzione su di lui, facendolo giocare con continuità e farlo definitivamente esplodere”.