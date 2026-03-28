esclusiva mn Eranio: "Giusto credere allo Scudetto. Gimenez? Non abbiamo ancora visto il suo vero valore"

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Stefano Eranio, ex storico centrocampista del Milan negli anni 90' è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito le sue considerazioni sulla stagione dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri:

Sulla lotta scudetto

"Sinceramente penso che soli sei punti di distanza con così tante partite dal termine non sia molti. Ci saranno gare decisive e adesso ogni punto conta tantissimo, come non mai. Il momento dell'Inter poi è sicuramente diverso da quello di Milan e Napoli, ora conta la testa. Scudetto? Ma sì. E' giusto crederci..".

Verso Napoli-Milan..

"E' una partita da vincere se vuoi davvero prendere altri punti sulla prima. Ovvio che questo discorso vale pure per il Napoli, squadra in salute e che sta recuperando giocatori fondamentali. Sarà importante per il Milan vedere come stanno lì davanti Pulisic e Leao".

Perchè proprio il commento sull'attacco?

"Perchè gli attaccanti vivono di momenti e lampi, e possono quindi determinare più degli altri. Per Allegri sarà fondamentale avere il reparto offensivo in gran forma..".

Quindi anche Gimenez?

"Certo, anche se il messicano viene da una stagione sfortunata, ha avuto tanti problemi fisici gravi. Non abbiamo ancora visto il vero Bebote, quando starà bene farà i gol che ha sempre segnato".

Una conclusione sul lavoro di Allegri?

"Max è l'uomo in più del club. E' un grande manager perchè capace di gestire molte situazioni, porta sempre un pensiero utile alla squadra per poter lavorare con armonia. Mi auguro resterà al Milan per tanti anni, è anche e soprattutto grazie a lui se questo campionato non è ancora del tutto chiuso..".