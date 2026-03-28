esclusiva mn Raimondi: "Occhio allo scambio Kean-Gimenez. Rinnovo Pulisic? Chiede garanzie tecniche"

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Claudio Raimondi, giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset, ha rilasciato una intervista sul calciomercato del Milan ai microfoni di MilanNews.it.

Il Milan deve credere allo Scudetto?

"Sì, ma nella misura in cui non deve più sbagliare una partita. Non come a Roma contro la Lazio: quella sarà una lezione che rimarrà. La flessione dell'Inter è in atto, ma non so quanto durerà ancora. Ovviamente, molto dipenderà dall'eventuale impresa del Milan al "Maradona" e da un risultato negativo dell'Inter contro la Roma. In caso contrario, solo l'aritmetica terrebbe in piedi l'opzione Scudetto per il Milan".

Dall'eventuale mancanza di trofei quest'anno potrebbe dipendere anche il rinnovo di Modric, cioè un altro anno per provare a lasciare vincendo con il Milan?

"Non è tanto una questione di trofei, ma di palcoscenico: l'idea di tornare protagonista in Champions League con la maglia del Milan alletta Modric. Questo secondo me lascia tranquilli sul discorso rinnovo. Certo, è unna stagione lunga che finirà con il Mondiale, in cui il croato sarà sicuramente protagonista. Bisognerà vedere a quasi 41 anni come reagirà il suo fisico a tutte queste sollecitazioni. Io credo che la decisione non sarà scontata e verterà molto sui parametri fisici".

Questione attaccante: quali sono i nomi in pole?

"Partiamo dai nomi più complicati. Primo: Retegui. La sua non è una trattativa normale, anche perché c'è di mezzo la situazione bellica in Medio Oriente e molti operatori di mercato stanno cercando di capire se ci sarà un esodo da quelle zone. Certo, Retegui guadagna 20 milioni di euro bonus compresi e a quelle cifre la trattativa è proibitiva, ma se ci dovessero essere aperture... Però i contatti ci sono. Piano B più Kean, che Allegri ha già allenato; occhio ad uno scambio con Santiago Gimenez. Terza pista è Castro del Bologna, anche se Italiano non vorrebbe privarsene. Vlahovic, invece, è sempre più complicato perché va verso il rinnovo con la Juventus".

Leao può essere ceduto?

"Bisognerà capire se Allegri proseguirà o meno sulla sua idea di metterlo punta: ci sono un po' di riflessioni in tal senso. Certamente, il Milan allo stato attuale non può pretendere il pagamento della clausola da 175 milioni di euro: nessuno la pagherebbe. Ma è evidente che, al momento, il Milan cederebbe Leao solo per una offerta da 70-80 milioni di euro. Tutto, ovviamente, passerà anche dai prossimi due mesi".

Rinnovo Pulisic: come stanno le cose?

"Pulisic vuole capire se potrà essere il rifinitore di Leao o un po' più libero, vuole capire dove lo metterà Allegri, con chi giocherà in attacco l'anno prossimo. Sta benissimo a Milano e al Milan, ma vuole garanzie tecniche".

Allegri che tipo di difensore vorrebbe?

"Certamente un difensore esperto. A gennaio ha provato a suggerire Gatti: l'identikit è un centrale alto, roccioso, esperto. Tare si sta muovendo su Gila della Lazio: mette d'accordo un po' tutti. Ma non è l'unico, anche perché in Europa bisognerà aumentare il tasso tecnico del reparto".