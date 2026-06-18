MN - Gianni Righetto: “Cresciuto con il mito di Rivera, oggi custodisco un suo museo a casa mia per cui ho speso 100 mila euro. Nel 2011 venne a trovarmi, ma è stato una delusione a livello personale"

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Gianni Righetto è il più grande tifoso di Gianni Rivera: ne ha parlato in un'intervista con MilanNews.it

La redazione di MilanNews.it ha avuuto la possibilità di incontrare e intervistare il tifoso rossonero Gianni Righetto, tifoso del Milan e appassionato sfegatato di Gianni Rivera che ha avuto modo di incontrare nel corso degli anni. È stato intervistato da Alessandro Schiavone.

LE PAROLE DI RIGHETTO SU RIVERA

Da dove nasce questa tua passione per Rivera?

"Ho sempre sentito parlare di Rivera alla televisione. Mi sono detto 'Si chiama Gianni, io mi chiamo Gianni' e allora mi sono innamorato di questo giocatore. Da quel momento sono diventato milanista e anche adesso seguo sempre il Milan. Il mio sogno era incontrar Rivera per fare una foto. Era un giocatore con una classe e mi sono innamorato anche per questo di lui"

Hai avuto l'onore di averlo a casa tua, nel 2011...

"Mi ha detto che voleva venire e gli ho detto che andava bene: sono stato più che contento. Un sogno che si è realizzato in un momento in cui non avrei mai pensato di incontrarlo. C'è stata un po' di delusione perché dopo che ha fatto le sue cose per il libro, non è andata come doveva andare... Voleva utilizzare le foto che ho qua per il suo libro ma non avevo i diritti perchè erano di un fotografo dell'epoca e con me non è stato tanto alla mano. Poi siamo andati a mangiare insieme e poi ha passato un paio di giorni qua in Lussemburgo: rimane comunque un bellissimo ricordo, un giocatore con quella classe sarà sempre il numero uno al Milan"

Il più grande giocatore della storia del Milan: "Sì, sì. Anche più di Maldini e Baresi. Perché aveva il numero 10, un numero che conta. Ha vinto il Pallone d'Oro nel 1969: sono stato innamorato del giocatore anche se non l'ho mai visto giocar e l'ho visto solo in televisione"

Lo rifaresti di invitarlo a casa?

"Lo rifarei al 100% un'altra volta. Qualche volta c'è l'occasione di pensare che è stato un bel ricordo nonostante ci sia una delusione. Ci siamo sentiti l'ultima volta tanto tempo fa"

Quanti soldi hai speso per tutta la collezione di Gianni Rivera?

"Direi almeno 100.000 euro. Penso di essere il tifoso al mondo con più oggetti di Rivera: per me è un onoere essere stato un tifoso 'mai visto' come ha detto lui. Non so se pensa a me, io penso a lui ma non so se lui fa lo stesso"