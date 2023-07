MilanNews.it

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, ci sono stati nuovi contatti per Reijnders. Il Milan vuole concludere l'operazione con l'Az Alkmaar, giocatore ritenuto utile per più ruoli a centrocampo. Da limare la distanza economica ma il Milan è fiducioso di riuscire a chiudere a meno di 20 milioni.