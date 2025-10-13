MN - Matt Murray: "Donnarumma più forte di Courtois e miglior portiere al mondo grazie al Milan"

L'ex portiere del Wolverhampton Matt Murray ha rilasciato un intervista al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Secondo lui non ci sono dubbi che Gianluigi Donnarumma sia il miglior estremo difensore al mondo attualmente.

Gianluigi Donnarumma dieci anni dopo il suo debutto è finalmente sbarcato in Premier League. Lei da ex portiere cosa ne pensa?

"Secondo me Donnarumma è di gran lunga il più forte portiere al mondo, è semplicemente incredibile! Le parate che fa sono eccezionali. I termini giusti per descriverlo sono "migliore al mondo". Lui era finito sui radar di tutti ai tempi del Milan perché come Buffon fece il suo esordio a 16 anni. Questa la dice lunga su quanto sia speciale. Donnarumma per me è uno dei più forti, se non il miglior portiere della sua generazione. Ero a Villa Park per la partita contro il PSG e le parate che ha fatto quella sera erano incredibili così come contro l'Arsenal. Però...."

Ci dica...

"La gente dopo il suo trasferimento in Premier League ha subito identificato il suo gioco con i piedi come punto debole. Ma lui con i piedi ci sa fare eh! E poi le parate che fa sono pazzesche. Io sono veramente entusiasta del fatto che sia venuto in Premier League. L'ex Milan per il Man City è un colpaccio."

Tante squadre hanno avuto cicli vincenti con ottimi portieri ma non fenomeni. Il Grande Ajax degli anni 70 aveva Heinz Stuy in porta, il Milan degli anni d'oro era difeso da Giovanni Galli e Seba Rossi. Il Barca di Pep Guardiola aveva Victor Valdes e il Real delle tre Champions di fila Keylor Navas. Buonissimi portieri sicuramente ma non fenomeni. Ma è davvero indispensabile avere un fenomeno tra i pali? La Juve e il Bayern non sono mai riuscite a dominare un era a livello europeo nonostante la presenza di Buffon e Neuer...

"La verità che i portieri top vincono le partite da soli. Quello che amo di Donnarumma è il fatto che se deve fare un sacco di parate lui risponde presente. E lo stesso vale quando ha poco da fare come nel derby di Manchester. Sul punteggio di 2-0, in un momento chiave, fa una grande parata e il City poi vince la partita tranquillamente grazie a ciò. E poi è stato un eroe nella cavalcata trionfale del PSG."

E ai rigori... chi è al suo livello?

"Sono inglese e nonostante Pickford sia un grande portiere sapevo che Donnarumma avrebbe fatto la differenza (nella finale di Euro 2020 ndr). Ha aura, è umile e fa parate incredibili. Donnarumma è un portiere di classe mondiale. E i portieri di classe mondiale trasformano buone squadre in corazzate."

Prima era ridotto a portiere "del rigore di Saka". Oggi in Inghilterra è il portiere che "eliminò l'intera Premier League". E il fatto che giochi qui significa che gli inglesi finalmente gli danno credito... perché così funziona: finché non dimostri il tuo talento nel campionato inglese i tifosi qui ti guardano con diffidenza...

"Tanti portieri non hanno problemi ad ammettere che è stato pazzesco. Giocare per un grande club come il Milan a quell'età non è da tutti. Poi è stato al PSG... lui fa la differenza ogni settimana. Ha fisicità, la mentalità giusta, continuità ed è robusto. Magari gli inglesi si chiedevano 'qui si gioca un calcio diverso, Donnarumma come risponderà alle richieste della Premier League?' Ma lui anche qui sta dimostrando di essere il migliore! Poi aver giocato tutte queste partite a 26 anni è incredibile. Io sono un grande fan e me ne vanto. Sono davvero felice di vederlo in Premier League."

Ha detto che è il migliore al mondo. Quindi anche meglio di Courtois?

"Io amo Alisson e Courtois ma per la sua giovane età scelgo Donnarumma. L'ex rossonero è il migliore in Premier League e nel mondo. Più forte dei vari José Sa, Emiliano Martinez, Vicario, Sanchez, Raya..."