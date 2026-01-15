15 gennaio 1989: Demetrio Albertini fa il suo esordio con la maglia del Milan

di Enrico Ferrazzi

Il 15 gennaio 1989, Demetrio Albertini ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan in un match di campionato contro il Como a San Siro: l'ex centrocampista rossonero è entrato in campo al 78' al posto di Angelo Colombo. La partita terminò 4-0 per il Diavolo (gol di Van Basten, Gullit, Virdis e autogol di Maccoppi). 

Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it: 

MILAN-COMO 4-0                               

Reti: 3' Van Basten, 60' Gullit, 75' rig. Virdis, 79' aut. Maccoppi

MILAN: G. Galli, Tassotti, P. Maldini, An. Colombo (78' Albertini), Costacurta, Baresi, Donadoni (65' Virdis), Rijkaard, Van Basten, Gullit, Evani - All.: Sacchi

COMO: Paradisi, Annoni, Colantuono, Lorenzini, Maccoppi, Albiero, Todesco (9' Centi), Invernizzi, Giunta (76' Corneliusson), Milton, Simone - All.: Marchesi

Arbitro: Di Cola