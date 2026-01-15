15 gennaio 1989: Demetrio Albertini fa il suo esordio con la maglia del Milan
Il 15 gennaio 1989, Demetrio Albertini ha fatto il suo esordio con la maglia del Milan in un match di campionato contro il Como a San Siro: l'ex centrocampista rossonero è entrato in campo al 78' al posto di Angelo Colombo. La partita terminò 4-0 per il Diavolo (gol di Van Basten, Gullit, Virdis e autogol di Maccoppi).
Questo il tabellino di quella partita riportato da magliarossonera.it:
MILAN-COMO 4-0
Reti: 3' Van Basten, 60' Gullit, 75' rig. Virdis, 79' aut. Maccoppi
MILAN: G. Galli, Tassotti, P. Maldini, An. Colombo (78' Albertini), Costacurta, Baresi, Donadoni (65' Virdis), Rijkaard, Van Basten, Gullit, Evani - All.: Sacchi
COMO: Paradisi, Annoni, Colantuono, Lorenzini, Maccoppi, Albiero, Todesco (9' Centi), Invernizzi, Giunta (76' Corneliusson), Milton, Simone - All.: Marchesi
Arbitro: Di Cola
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan