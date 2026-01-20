20 gennaio 1985: Paolo Maldini fa il suo esordio assoluto nel Milan

20 gennaio 1985: Paolo Maldini fa il suo esordio assoluto nel Milan
di Enrico Ferrazzi

Il 20 gennaio 1985, in occasione di Udinese-Milan, match valido per la 16^ giornata di Serie A, Paolo Maldini ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia rossonera: l'ex difensore milanista è entrato in campo al 46' al posto di Battistini. 

Il tabellino del match: 

UDINESE-MILAN 1-1                          

Reti: 11' Selvaggi, 63' Hateley

UDINESE: Brini, Galparoli, Cattaneo, Gerolin, Edinho, Tesser, Mauro (74' Papais), Miano, Selvaggi, Criscimanni, Carnevale - All.: Vinicio

MILAN: Terraneo, Baresi, F. Galli, Russo, Di Bartolomei, Evani, Verza, Battistini (46' P. Maldini), Hateley, Incocciati, Manzo - All.: Liedholm
Arbitro: Pezzella