31 agosto 2002, Nesta passa al Milan. È il grande colpo di Berlusconi e Galliani

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 14:00 Gli ex

La grande Lazio di Sergio Cragnotti terminò probabilmente il 31 agosto del 2002. I biancocelesti dovevano inserire soldi nelle casse per evitare il fallimento. Le finanze non avrebbero potuto salvarsi senza la cessione di almeno un pezzo pregiato. E si materializzò nell'addio di Alessandro Nesta, capitano, simbolo della lazialità, che venne venduto al Milan di Silvio Berlusconi, a quei tempi pigliatutto (e vinci tutto, visto che poi alzerà la Champions League nella finale di Manchester contro la Juventus del 2003). Cragnotti, dopo la sconfitta dell'Italia contro la Corea del Sud, disse che Nesta sarebbe stato valutato almeno 60 milioni di euro.

L'Inter ci provò all'inizio, senza però affondare il colpo. Così fino a qualche giorno dalla fine del mercato, Nesta sarebbe potuto rimanere. Il 28 agosto però il Milan riuscì a passare il turno di Champions contro lo Slovan Liberec, guadagnandosi così i soldi per riuscire almeno a fare una telefonata. Costacurta andava per i 36, Maldini era al top ma ne aveva 34, poi c'erano Roque Junior, Simic e Laursen. Galliani decise di chiamare Berlusconi per puntare sul numero 13 biancoceleste, mettendo 30 milioni sul piatto.

Il giorno dopo la trattativa prese il volo, con lo stesso giocatore che rimase spiazzato dal fatto che qualcuno ammise che a quel cifra potesse partire. Lui non voleva andarsene, almeno a parole, ma il suo destino era praticamente segnato, nonostante i tifosi chiedessero alla società di farlo rimanere. Il Milan lo annunciò nel primo pomeriggio del 31. Con la maglia del Milan riuscì a vincere due finali di Champions. Nelle stesse ore Crespo venne ceduto all'Inter, che aveva appena salutato Ronaldo direzione Real Madrid.