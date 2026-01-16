Accolta la riduzione di pena: Robinho potrà uscire prima dal carcere

Novità per Robinho: il calciatore brasiliano, anche ex Milan, potrebbe uscire dal carcere nel 2032. Infatti è stata accolta la richiesta di riduzione della sua pena di 160 giorni. Robinho è stato condannato a 9 anni di carcere per uno stupro di gruppo ai danni di una ragazza nel 2013.

Attualmente è detenuto in Brasile, nello stato di Sao Paulo, e ha scontato quasi due anni di carcere. L'avvocato dell'ex calciatore ha spiegato a G1: "La riduzione della pena di Robinho non è dovuta a un beneficio eccezionale ma al riconoscimento legale di 160 giorni di remissione".