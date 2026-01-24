Addio a Nazzareno Canuti: l'ex Milan è scomparso all'età di 70 anni

di Lorenzo De Angelis

Il calcio italiano piange la scomparsa di Nazzareno Canuti, ex difensore che nel corso della sua carriera ha vestito anche la maglia del Milan. Dopo gli anni più gloriosi sull'altra sponda del Naviglio, all'Inter, con cui vince anche uno scudetto e due Coppe Italia, Canuti approdò in rossonero nella stagione 1982-1983, quando il club militava in Serie B. 

Fu un periodo difficile per il Milan, ma l'esperienza del difensore italiano rappresentò un tassello importante in fase di ricostruzione. Canuti resta così uno dei pochi giocatori ad aver attraversato entrambe le sponde di Milano, lasciando un segno in un'epoca complessa ma significativa della storia rossonera. 