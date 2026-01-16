Albertini esalta Modric: "Solo il Milan in Italia ha un direttore d'orchestra così"

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del campionato di Serie A e della lotta scudetto: "L’Inter è la più forte, si può dire. Ma non sempre chi è più forte poi vince lo scudetto. Il traguardo è distante, devono ancora giocare tutti contro tutti, ci sono Milan, Napoli, Juventus e Roma, ognuna con la proprie qualità. Non mi stupisco di nessuna di queste: il Milan con Allegri ha Modric, il direttore d’orchestra che nessuno possiede; il Napoli ha Conte, vincente pure lui, con pregi e difetti, ma esigente al punto da far lievitare il club; che la Juve con Spalletti sia lì non mi sorprende, proprio perché ha Spalletti; e la Roma del Gasp ha un riferimento alto".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46

Milan 43

Napoli 40

Roma 39

Juventus 39

Como 34

Atalanta 31

Bologna 30

Lazio 28

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17

Fiorentina 14

Verona 13

Pisa 13