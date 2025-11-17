Albertini su Modric: "Sta dettando i tempi al Milan. E' un vero piacere poterlo vedere in campo nel nostro campionato ogni domenica"

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, a margine della presentazione del Galà del Calcio AIC, ha parlato così del Milan, del derby, di Modric e di Leao:

Sul derby di Milano: "Mi aspetto un bel derby. Spero che sarà una bella partita. Non c'è un favorito, tutte e due le squadre sono partite bene. Personalmente pensavo che l'Inter potesse avere qualche contraccolpo in più dopo un anno molto faticoso come quello dell'anno scorso. Invece è partita bene con un nuovo allenatore che sta facendo bene. Il Milan ha trovato un equilibro che vorrei vedere anche nel derby che per me non è mai una partita come le altre".

Su Modric: "E' limitativo parlare solo della sua passione. Modric ha grande qualità, sta dettando i tempi alla squadra. Giocando una sola volta alla settimana è importante per Modric perchè può recuperare. E' un vero piacere poterlo vedere in campo nel nostro campionato ogni domenica".

Sul Milan: "Può lottare per lo scudetto, anzi lo deve fare. Il Milan è obbligato a pensare sempre in grande".

Su Leao: "Mi sta piacendo molto, la continuità doveva essere il suo obiettivo perchè le sue doti le conosciamo tutti. Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo, mi sta sorprendendo positivamente".

