Ambrosini sulla coppia Leao-Pulisic: "E' un’incognita in gare più chiuse. Chi è il 'nove' dei due?"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così di Christian Pulisic e di Rafael Leao in vista del derby del 23 novembre: "Credo che sia una partita ideale per i due, sebbene un punto di domanda sulla compatibilità come coppia ci sia, soprattutto nell’affrontare difese chiuse a riccio. Non dovrebbe essere il caso di Inter-Milan, comunque.

Il Milan ha iniziato a prendere gol dopo il ritorno in campo di Leao? Non sono molto d’accordo. Ci si concentra molto sulle lacune in fase difensiva di Leao, ma per come gioca Allegri, puoi isolare un attaccante senza risentirne troppo. Piuttosto, io ho più dubbi sulla fase offensiva. Come ho detto prima, la coppia Pulisic-Leao, senza un vero centravanti, è un’incognita in gare più chiuse. Chi è il “nove” dei due? Secondo me Leao non è una prima punta e non so quanto possa trovarsi a suo agio in certe partite. Lo è forse meno pure di Nkunku, che infatti in coppia con Leao ha giocato lì".

