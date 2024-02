Balotelli: "Interesse della Salernitana vero, ma troppo dell'ultimo secondo. Ci sarei andato"

vedi letture

Ospite fisso della trasmissione Vox to Box, n onda sul canale Twitch di TvPlay, Mario Balotelli ha risposto così sull'interesse della Salernitana nella sessione di mercato appena conclusa, che non è però diventata una vera e propria trattativa: "L’idea di Salerno c’era ma l’offerta vera e propria non mi è mai arrivata. Mi è arrivata all’ultimo e sono rimasto in Turchia. La questione è stata gestita male. Sarei andato ma la trattativa è andata troppo per le lunghe. Se una società ti vuole sul serio la trattativa si può risolvere anche in una giornata sola".

Sul rientro SuperMario ha detto: "Per quanto riguarda il mio ritorno in campo, venerdì torno a giocare. Il mio obiettivo è segnare almeno dieci reti nelle ultime 14 reti. Il rigorista della squadra sono ovviamente io".