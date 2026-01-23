Balotelli riparte dall'Arabia Saudita: è un nuovo giocatore dell'Al Ittifaq

La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Mario Balotelli, ex attaccante rossonero, è un nuovo giocatore dell'Al Ittifaq, società calcistica dell'Arabia Saudita di Dammam che milita nella Lega saudita professionistica, la massima serie del campionato saudita di calcio. Il club lo ha presentato così su Instagram: "Un nome che non ha bisogno di presentazioni.

Una presenza che parla da sola. La storia continua, insieme".