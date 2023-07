Bonucci scaricato dalla Juventus: la Sampdoria lo vuole in B

MilanNews.it

Leonardo Bonucci, ex difensore del Milan, è stato scaricato dalla Juventus. Il centrale difensivo, al rientro dalle vacanze, è stato messo a lavorare a parte insieme agli altri bianconeri in uscita come Arthur, Zakaria e McKennie e non partirà nemmeno per la tourneè negli Stati Uniti. Il capitano juventino è stato messo fuori squadra. La Sampdoria di Pirlo prova a portarlo in Serie B anche se non è un'operazione semplice. Lo riporta Tuttosport.