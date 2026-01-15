Brocchi su Como-Milan: "Partita delicata e difficile, ma i rossoneri sono più bravi quando non devono imporre il loro gioco"

Cristian Brocchi, ex centrocampista rossonero, è intervenuto a Radio TV Serie A e ha commentato così l'impegno di stasera del Milan contro il Como: "Sicuramente è una partita delicata e difficile perchè il Como è una squadra che gioca bene, anche se paradossalmente il Milan è più bravo quando deve far giocare male gli avversari piuttosto a quando deve imporre il suo gioco e andare nella metà campo avversaria. Quindi quando il Milan deve difendere un po' di più riesce a mettere in difficoltà le squadre avversarie.

Il Como non si snaturerà, sarà una partita giocata come le altre dal punto di vista del possesso palla, dell'occupazione degli spazi e dell'essere propositivi nello sviluppo del gioco e quindi paradossalmente da un certo punto di vista può essere una partita può giocare con le sue caratteristiche migliori che hanno contraddistinto soprattutto la prima parte di stagione".