Capello: "Il giocatore che Berlusconi ha amato di più? Van Basten. Avrebbe voluto prendere Messi. Su Savicevic..."

MilanNews.it

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport per ricordare Silvio Berlusconi, Fabio Capello ha raccontato: "Qual è stato il giocatore che Berlusconi ha amato di più? Credo Van Basten. E quello che avrebbe voluto prendere senza riuscirci? Direi Messi. Abbiamo discusso per Savicevic. Il presidente si lamentava quando lo sostituivo e io gli spiegavo che doveva sacrificarsi di più. Andò a finire che facemmo una riunione con Dejan e gli altri giocatori per dirgli che noi lo avremmo aiutato, ma lui avrebbe dovuto lavorare maggiormente per la squadra. Lo fece e sapete come è andata a finire".