Chukwueze neanche in panchina alla prima con il Fulham

Samuel Chukwueze è stato uno dei tanti volti che ha lasciato il Milan nel corso di quest'estate e, anzi, è stato l'ultimo a salutare Milanello. Nell'ultimo giorno di mercato il club rossonero ha trovato un accordo con il Fulham per un prestito con diritto di riscatto, garantendo così ail giocatore nigeriano di provare una nuova esperienza in un nuovo campionato. Il giocatore è partito poi subito per la pausa con la sua Nazionale nigeriana ed è arrivato a Londra solamente giovedì.

Oggi ci si aspettava l'esordio di Chukwueze nella gara contro il Leeds United, quantomeno dalla panchina, ma il nome dell'ormai ex milanista non figura nè tra gli undici titolari nè in panchina. Probabilmente un problema legato alla condizione, perché ieri l'allenatore del club inglese Marco Silva aveva parlato così in conferenza stampa: "Crediamo che i profili di Chukwueze e Kevin aggiungeranno ciò che stavamo cercando in quelle zone del campo. Con Adama, Harry Wilson e Alex Iwobi, saranno le nostre soluzioni per le fasce. La prima volta che ho visto Chukwueze e Kusi-Asare è stata ieri. Chukwueze ci darà una mano".