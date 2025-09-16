Como, Morata punge ancora: "Addio al Milan? Magari ne parlerò quando smetto di giocare"

Como, Morata punge ancora: "Addio al Milan? Magari ne parlerò quando smetto di giocare"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:28Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, Alvaro Morata, ex attaccante del Milan ora al Como, ha dichiarato in conferenza stampa: "Come si arriva a Como dopo un'annata complicata? Se per te un'annata complicata è vincere tre coppe... Non sono d'accordo comunque. L'anno scorso al Milan ho vinto al Bernabeu in Champions, ho disputato belle partite, abbiamo vinto la Supercoppa battendo Juventus e Inter.

Non è stata un'annata negativa. Vero che è stato negativo il modo in cui sono andato via, ma a questo non ti posso rispondere. Magari ne parlerò quando smetto di giocare".
 