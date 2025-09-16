Como, Morata punge ancora: "Addio al Milan? Magari ne parlerò quando smetto di giocare"

Dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, Alvaro Morata, ex attaccante del Milan ora al Como, ha dichiarato in conferenza stampa: "Come si arriva a Como dopo un'annata complicata? Se per te un'annata complicata è vincere tre coppe... Non sono d'accordo comunque. L'anno scorso al Milan ho vinto al Bernabeu in Champions, ho disputato belle partite, abbiamo vinto la Supercoppa battendo Juventus e Inter.

Non è stata un'annata negativa. Vero che è stato negativo il modo in cui sono andato via, ma a questo non ti posso rispondere. Magari ne parlerò quando smetto di giocare".

