Contro il Lecce l'ultima di Romagnoli con la "sua" Lazio
di Lorenzo De Angelis
(ANSA) - ROMA, 23 GEN - La Lazio, impegnata domani sera a Lecce, dovrà fare ancora a meno di Nicolò Rovella. Il centrocampista, infatti, è stato costretto a rimanere a Roma a causa di un fastidio muscolare che non ha permesso al calciatore di salire sull'aereo con il resto della squadra. Sarri, quindi, dovrà fare ancora a meno del suo centrocampista ma recupera sia Vecino sia Basic, in forse fino all'ultimo ma rientrati nell'elenco dei convocati del tecnico. Presente, infine, anche Romagnoli, nonostante le sirene di mercato che dovrebbe quindi essere in campo contro la squadra di Di Francesco. (ANSA).