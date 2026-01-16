Costacurta e le 663 presenze nel Milan: "Dietro solo a due icone come Maldini e Baresi, è una cosa che mi lusinga"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale ha commentato anche il fatto di essere il terzo giocatore del Milan con più presenze (663) alle spalle solo di Maldini e Baresi: "Hai detto niente? È un dato che mi lusinga. Sono dietro a icone come Paolo e Franco, parliamo di due tra i primi venti nella storia del calcio mondiale. È altrettanto vero che ne precedo altre, di leggende. Rivera su tutte. Seicento e passa partite nonostante i miei limiti

Di testa non ero forte e avevo il pe’ nde ghisa, il piede di ferro, come si dice dalle mie parti. Però ero veloce e sapevo leggere le situazioni, anticipavo le giocate degli altri. Arrivai al Milan nel momento migliore. Ho avuto fortuna. Paolo e Franco c’erano cresciuti, la maglia addosso a 16, 17 anni. Sono durato a lungo nonostante ogni anno arrivasse qualcuno forte. Nesta, Cafu, Stam. Anche a 35 anni riuscivo a ricavarmi degli spazi".