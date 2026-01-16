Costacurta su Sacchi: "Mi ha fatto capire dove e come sarei migliorato se l’avessi seguito"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha parlato così di Arrigo Sacchi, suo ex tecnico al Milan: "Mi ha fatto capire dove e come sarei migliorato se l’avessi seguito. All’inizio i suggerimenti mi erano sembrati troppo rigidi, quasi fiscali. Sistema il piede così, aggiusta la tua posizione sull’attaccante, di fianco, non dietro. In precedenza nessuno mi aveva insegnato a stare in campo, nemmeno il magnifico Liedholm. Il resto l’ha fatto Capello, lavorando sulla mentalità, sulla costanza".

Sull'attuale allenatore milanista Max Allegri, Costacurta ha invece dichiarato: "Max conosce perfettamente il calcio e i calciatori, i tempi di gioco, sa come uscire da ogni situazione, la sue squadre sono capaci di soffrire nei momenti in cui è la sofferenza a prevalere. Non esistono squadre che non abbiano affontato momenti difficili, ne ha avuti parecchi anche il mio Milan migliore. Allegri è uno che ti dà tante tracce da seguire. Se il suo Milan è da scudetto? Secondo me, no. Ha la coperta corta. Se riesce a restare compatto può fare risultato. Per caratteristiche dei suoi, soprattutto dietro, è costretto a difendere basso".