Crespo: "Finale di Istanbul? Dopo è stata durissima, c'è voluto tanto tempo per digerirla"

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ai microfoni di Prime Video, ha parlato così della famosa finale persa dal Milan nel 2005 a Istanbul contro il Liverpool: "Prima di salire sull'aereo per Istanbul, Ancelotti mi disse che tutti avrebbero parlato di Inzaghi, ma avrei giocato io dal primo minuto. Quel blackout di sei minuti? Quando giochi a grandissimi livelli, contro grandi squadre, sai che anche solo con una scintilla si può riaprire tutto. Poi noi, prima e dopo quei famosi 6 minuti, avremmo meritato di fare altri gol, ma non ci siamo riusciti. Quella di Sheva è stata clamorosa, fosse capitata a Gattuso puoi aspettarti che la sbagli, ma Sheva no. Da così vicino, è sicuro che uno come lui fa gol. Dudek non si è nemmeno accorto di come l'ha presa.

Com'è stata dopo? Durissima. C’è voluto tanto tempo per digerirla. Ma, per assurdo, mi ha aiutato per andare avanti. Mi ha aiutato anche sul fattore personale. Mi ha distrutto l’ego e ho imparato a dare sempre il meglio di me, poi ce la puoi fare o meno".