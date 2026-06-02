Ex Milan, Geoffrey Moncada è pronto a ricominciare dal Nizza

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Geoffrey Moncada, licenziato dal Milan insieme a Furlani, Tare e Allegri dopo la mancata qualificazione in Champions League, ripartirà dal Nizza

Tra coloro che hanno pagato il fallimento sportivo del Milan c'è anche Geoffrey Moncada, ex direttore tecnico rossonero che dopo la mancata qualificazione in Champions League del Diavolo è stato licenziato insieme al'ex ad Giorgio Furlani, all'ex ds Igli Tare e all'ex allenatore Massimiliano Allegri. Se quest'ultimo ripartirà dal Napoli (anche se prima deve risolvere il suo contratto con il Milan), il francese ricomincerà dal Nizza. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.

Questo il comunicato di RedBird che lunedì 25 maggio ha licenziato Furlani, Moncada, Tare e Allegri: "Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile.

È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del Club. Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. A ciascuno di loro va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata durante la permanenza nel Club. Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione