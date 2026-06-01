C'è già una squadra dietro a Leao? Capello: "Il timing della sua uscita mi pare sospetto. E quando un calciatore parla così..."

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In merito alle parole di Rafael Leao e al suo probabile futuro lontano dal Milan, l'ex rossonero Fabio Capello ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Non mi stupiscono assolutamente le parole di addio di Leao. Rispecchiano alla perfezione il suo recente disimpegno nel Milan. Bastava vederlo in campo. I tifosi non hanno preso bene certe parole? Io credo sia normale per i calciatori attuali muoversi come ha fatto Leao, anche con parole precise e decise. Mi pare evidente ci sia una strategia, probabilmente concordata con gli agenti. Non so con certezza se Leao abbia già dietro una squadra, ma il timing della sua uscita mi pare sospetto. E quando un calciatore parla così, ha sempre qualcosa sul tavolo. Il problema è che così facendo toglie forza al Milan in un’eventuale trattativa”.

Cosa perdono i rossoneri senza Rafa? Sicuramente un giocatore di talento, che per almeno due-tre anni ha saputo farsi volere bene ed emozionare i tifosi. Poi, però, Leao non è mai maturato. La mia impressione è che pensasse più ad altre cose che al calcio. Che non fosse molto focalizzato sul campo, insomma. Quanto può valere Leao sul mercato? Non ne ho idea, il prezzo lo fa sempre la domanda. Di sicuro meno che nel 2023, quando lasciava sperare sarebbe cresciuto ancora. Oggi chi prende il portoghese deve, invece, avere la convinzione che cambiando aria ritrovi gli stimoli persi a Milano”.