Milan-Rangnick, il dubbio di Capello: "Ma al mercato e alla costruzione della nuova squadra ci penserebbe mentre fa il Mondiale con l’Austria?"

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Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha esposto un suo dubbio in merito al possibile arrivo al Milan di Ralf Rangnick come direttore tecnico

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così la preoccupazione dei tifosi del Milan: "Normale dopo due anni senza riuscire a qualificarsi per la Champions. E non oso pensare come reagirebbero i cuori rossoneri a una terza stagione deludente di fila. Se vedere il Diavolo l’1 giugno senza un ad, un ds e un allenatore fa effetto? Beh, come si fa a dire no? Cardinale ha azzerato tutto in un secondo e ora deve muoversi in fretta per trovare i sostituti. Sembra voler puntare su nomi stranieri. Permettetemi da italiano di storcere un po’ il naso…

Rangnick? Non lo conosco personalmente, ma ovviamente so il suo passato. A Salisburgo e Lipsia ha saputo costruire quasi dal nulla un progetto importante. Il Milan, però, è un’altra cosa. Soprattutto, fatico a immaginare in Italia un modello dove l’allenatore allena e basta, mentre tutto il resto lo fa un supervisore, per quanto competente e con le idee chiare. Ma poi, al mercato e alla costruzione della nuova squadra ci penserebbe mentre fa il Mondiale con l’Austria? Ormai non mi stupisco di nulla”.