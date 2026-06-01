Taibi sul futuro di Italiano: "Potrebbe essere uno da Milan"

vedi letture

Massimo Taibi ha dichiarato che vedrebbe bene Vincenzo Italiano, che nei giorni scorsi ha lasciato il Bologna, sulla panchina del Milan

Massimo Taibi, ex portiere rossonero e oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha detto la sua a tuttomercatooweb.com su Max Allegri e Vincenzo Italiano: "Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. Parliamo di un allenatore concreto, che porta risultati. È quello che si avvicina più a Conte, pratico, pragmatico e conoscitore. Ha battuto la concorrenza di Italiano? Non che Italiano non sia bravo. Ma Allegri dà più garanzie, le grandi società e le grandi piazze non sono propense alle novità.

Dove potrebbe andare Italiano? Potrebbe essere uno da Milan. I rossoneri vengono da anni di risultati poco soddisfacenti, ma su questo punto dobbiamo ricordarci che in campo vanno i giocatori e non l'allenatore. Una squadra come il Milan, che va rifondato, potrebbe puntare sull'Italiano della situazione. Mentre a Napoli serve continuità, al Milan serve qualcosa di diverso".