Taibi sul futuro di Italiano: "Potrebbe essere uno da Milan"
Massimo Taibi, ex portiere rossonero e oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha detto la sua a tuttomercatooweb.com su Max Allegri e Vincenzo Italiano: "Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. Parliamo di un allenatore concreto, che porta risultati. È quello che si avvicina più a Conte, pratico, pragmatico e conoscitore. Ha battuto la concorrenza di Italiano? Non che Italiano non sia bravo. Ma Allegri dà più garanzie, le grandi società e le grandi piazze non sono propense alle novità.
Dove potrebbe andare Italiano? Potrebbe essere uno da Milan. I rossoneri vengono da anni di risultati poco soddisfacenti, ma su questo punto dobbiamo ricordarci che in campo vanno i giocatori e non l'allenatore. Una squadra come il Milan, che va rifondato, potrebbe puntare sull'Italiano della situazione. Mentre a Napoli serve continuità, al Milan serve qualcosa di diverso".
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