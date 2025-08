Ex Milan, il Pisa di Gilardino sconfitto malamente in amichevole dal Leverkusen

vedi letture

(ANSA) - PISA, 05 AGO - Troppo forte il Bayer Leverkusen per il Pisa di Gilardino. Nelle prima amichevole di lusso i tedeschi schiantano i nerazzurri che riescono a pungere solo nella ripresa quando i padroni di casa restano in dieci anche se con il match abbondantemente in cassaforte. Più avanti nella preparazione (la Bundesliga comincia prima della serie A), la squadra tedesca domina i toscani nella prima frazione di gioco segnando tre volte e colpendo due pali. La difesa nerazzurra non riesce a contenere le offensive dei giocatori di casa e il Bayer la sblocca subito: con Andrich al 4' e trovando poco dopo il raddoppio al 17' con Kofane. I tedeschi vanno vicini al gol almeno altre tre volte e in due occasioni colpiscono il palo prima del terzo gol di Pakacios allo scadere del tempo.

Il Bayer resta in dieci al 54' per l'espulsione di Tapsoba e il Pisa prende campo. In attesa dell'ufficializzazione di Nzola, dalla Fiorentina, per rinforzare l'attacco, e di Cuadrado rimasto a casa a cercare la migliore condizione, i nerazzurri si godono il debutto del nuovo acquisto Aebischer schierato da Gilardino nell'ultima mezz'ora. Prossimo appuntamento con la tournée tedesca per il Pisa venerdì prossimo contro l'Ausburg. (ANSA).