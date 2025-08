Fu convocato da Brocchi in Prima squadra, Luca Vido riparte dal nuovo Union Brescia

Oggi alle 16:40

Tra i giocatori che hanno vestito la maglia rossonera, sebbene solo nelle giovanili, c'è Luca Vido. L'attaccante, oggi 28 anni, si guadagnò 3 panchine in prima squadra sotto la guida di Cristian Brocchi nella primavera del 2016.

Il giocatore riparte dall'Union Brescia che ha reso noto di aver acquisito le sue prestazioni sportive del calciatore Luca Vido. L’attaccante ha sottoscritto un contratto con i biancoazzurri fino al 30 giugno 2027.

Nato a Bassano Del Grappa il 3 febbraio 1997, Vido è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di esordire tra i professionisti con la maglia del Cittadella. Nel corso della sua carriera ha giocato in Serie A e maturato una solida esperienza in Serie B, indossando le maglie di Atalanta, Perugia, Crotone, Pisa, Cremonese, SPAL, Palermo e Reggiana. Per lui 220 presenze e 43 gol all’attivo tra i professionisti.