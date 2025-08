Eterno Giroud, l'ex Milan segna una doppietta in amichevole al Venezia di Stroppa

Si rivede Olivier Giroud, oggi pomeriggio protagonista in amichevole con la maglia del Lille contro il Venezia, allenato dall'ex giocatore rossonero Giovanni Stroppa. L'ex attaccante del Milan è stato protagonista del successo per 3-0 dei <i>dogues</i> segnando una doppietta.

38 anni, Giroud è tornato quest'estate dopo l'esperienza di un solo anno negli Stati Uniti, al Los Angeles FC. Un'avventura non propriamente brillante, che lo ha visto in gol in appena 5 occasioni in 38 partite. Il ritorno in Francia è stato salutato con grande entusiasmo dai suoi nuovi tifosi. Giroud torna a giocare in Ligue 1, dopo 13 anni, l'ultimo dei quali, nel 2012, vinse contro ogni pronostico il campionato guidando l'attacco del Montpellier.