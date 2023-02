MilanNews.it

L'ex attaccante della primavera rossonera Frank Tsadjout, dopo tanto peregrinare in prestito, si è stabilito quest'anno alla Cremonese e con l'arrivo di Ballardini ha torvato più continuità di impiego. Nella partita contro il Torino di ieri sera, terminata 2-2, Tsadjout ha centrato il suo primo gol in carriera in Serie A.