Ex Milan, Van Basten interrompe il suo lavoro in tv per stare vicino alla moglie malata

Marco van Basten, grande ex attaccante del Milan, è costretto a lasciare temporaneamente il suo lavoro di commentatore su Ziggo Sport per stare vicino alla moglie malata. Questo il comunicato dell'emittente televisiva: "Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Il canale sportivo lo ha annunciato oggi a nome del popolare analista di calcio ed ex calciatore di punta. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive".

Queste le parole di Van Basten: "Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo". Marcel Beerthuizen, direttore di Ziggo Sport, ha invece commentato così: "Siamo profondamente sconvolti da questa notizia. Esprimiamo la nostra solidarietà a Liesbeth, Marco e alle loro famiglie e auguriamo loro tanta forza per il prossimo periodo" riporta tuttomercatoweb.com.