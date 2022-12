MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Festa di compleanno oggi per un ex calciatore rossonero. Si tratta del difensore francese Adil Rami che spegne 37 candeline. Rami ha giocato al Milan per due stagioni dal 2013 al 2015 ed è sceso in campo in 44 occasioni, segnando anche 4 reti. Oggi Rami gioca al Troyes, nel massimo campionato francese.