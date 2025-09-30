F.Galli: "Questo Milan è squadra e ha ribadito di essere una forza importante di questo campionato"

vedi letture

Filippo Galli, ex difensore rossonero, presente negli studi di Milan TV, ha commentato così la vittoria del Milan contro il Napoli: "Vanno fatti i complimenti ad Allegri e ai giocatori per la vittoria. Questo Milan ha ribadito di essere una forza importante di questo campionato. E' partito bene, ha segnato subito un bel gol. Pulisic fa un grande azione e dà una palla che è solo da spingere in rete. Saelemaekers si è fatto trovare pronto. Tutte e due le azioni dei gol sono state belle. In mezzo ai due gol, va detto, tanto Napoli, ma il Milan si è difeso bene, a volte era un po' troppo basso, e ha portato a casa tre punti d'oro. Abbiamo lottato e ci siamo sacrificati tutti, siamo squadra e questo è molto importante".

Si riporta il tabellino di Milan-Napoli 2-1, partita valida per la quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

MILAN-NAPOLI 2-1

Marcatori: 3' Saelemaekers (M), 31' Pulisic (M), 60' De Bruyne su rigore (N)

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori (80' De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69' Athekame), Fofana (80' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic (59' Bartesaghi), Giménez (69' Leao). A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, Nkunku, Odogu. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka (93' Gilmour); Politano (77' Lang), Anguissa, De Bruyne (73' Neres), McTominay (73' Elmas); Hojlund (73' Lucca). A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Campos, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 90' Rabiot (M)

Espulsi: 57' Estupinan (M)

Recupero: 1' 1T, 7' 2T